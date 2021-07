Cinema: a Pupi Avati premio 'Lanterna delle arti'

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Si chiude domani, con il premio 'La Lanterna delle Arti' a Pupi Avati la seconda edizione del Festival cinematografico Genova Reloaded, organizzato da Circuito con la direzione artistica di Giorgio Viaro. Alle 19 al Cinema Sivori ci sarà la proiezione del film di Pupi Avati "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati. La sera, alle 21 nel cortile maggiore di Palazzo Ducale a Genova, ci sarà la proclamazione del film vincitore del concorso Genova Reloaded 2021, e l'assegnazione del Premio "Lanterna delle Arti". Il regista, impegnato sul set del suo nuovo film, sarà in collegamento video e in dialogo con Giorgio Viaro. "La generosità, la passione e il coraggio, assieme al grande talento, sono le doti umane - si legge nella motivazione del premio - che emergono dall'opera di un cineasta unico nel panorama italiano come Pupi Avati. Un cineasta che ha saputo - nel corso di una carriera lunga ormai oltre cinquant'anni -, alternare cinema di genere e cinema intimista, commedia di costume e horror, slanci autobiografici e piacere della pura fiction, dando sempre un'impronta personale e riconoscibile alle sue storie e tracciando, attraverso di esse, una vera e propria mitografia della provincia italiana".

Dopo la premiazione ci sarà la proiezione in anteprima nazionale del film "Un anno con Salinger" scritto e diretto da Philippe Falardeau (ANSA).