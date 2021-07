Vaccini: Gimbe, ciclo completo a 32,6% liguri, 87,8% over80

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Il report settimanale della Fondazione Gimbe evidenzia una performance in miglioramento sui contagi con 10 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (89 il dato nazionale) con i posti letto occupati sia in area medica (1%, contro il 3% nazionale) e sia in terapia intensiva (3%, in linea al dato nazionale) ampiamente la sotto soglia di saturazione. La percentuale di popolazione con ciclo completo è pari a 32,6% a cui aggiungere un ulteriore 24,7% solo con prima dose. La percentuale di popolazione over80 con ciclo completo è pari a 87,8% a cui aggiungere un ulteriore 5,3% solo con prima dose. La percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari a 62,5% a cui aggiungere un ulteriore 21,7% solo con prima dose. La percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari a 34,4% a cui aggiungere un ulteriore 41,9% solo con prima dose. La percentuale di popolazione over60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 16,2% (Media Italia 13,3%). (ANSA).