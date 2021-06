Villa Rezzola patrimonio Fai, apre al pubblico

(ANSA) - LERICI, 24 GIU - Apre domani, 25 giugno, per la prima volta al pubblico Villa Rezzola. Si tratta del 52° bene aperto al pubblico del catalogo del Fai, il 6° in Liguria. La sontuosa residenza è stata donata solo otto mesi fa, attraverso un lascito testamentario, da Maria Adele Pupa Carnevale Miniati al Fondo Ambiente Italiano. Da domani sarà visitabile nei weekend per tutta l'estate. Potranno essere ammirati parte della casa e una porzione del giardino, ma non appena verranno raccolti i fondi necessari per completare il restauro è prevista un'apertura definitiva. La villa si trova a Pugliola, frazione di Lerici, e si affaccia sul panorama del Golfo dei Poeti. Tra i parchi e giardini del Fai quello di Villa Rezzola è forse il più complesso, un giardino che nasce dallo spirito collezionistico botanico dei proprietari che si sono avvicendati negli anni. La villa è una tipica residenza di villeggiatura dell'alta borghesia o dell'aristocrazia inglese che, tra l'Ottocento e il primo Novecento, raggiungeva la Liguria per sfuggire alle rigide temperature del Regno Unito. Visitabili l'atrio, il salotto, la biblioteca, la sala da pranzo e la splendida terrazza sul mare.

Il Fai ha avviato anche un inventario dei beni mobili, circa 1500 pezzi, per poi procedere con le indagini sullo stato di conservazione dell'edificio. (ANSA).