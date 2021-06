Sei monopattini elettrici truccati sequestrati alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Sei monopattini elettrici 'truccati' sono stati sequestrati dalla Polizia Locale a La Spezia. I motori dei monopattini erano stati trasformati ottenendo un propulsore in grado di raggiungere i 50 km orari, come un ciclomotore. I sequestri, avvenuti tutti nel mese di giugno, sono stati compiuti nella zona nord della citta, nel quartiere Umbertino. I conducenti erano sprovvisti della patente di guida e viaggiavano senza il caso protettivo. Inoltre i veicoli erano anche scoperti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Ciascun conducente è stata multato per circa 5.000 euro e il mezzo sequestrato per la successiva confisca. Gli interessati, interrogati sull'origine del veicolo, nella maggior parte dei casi riferivano di averli acquistati da un rivenditore di Viareggio che, evidentemente, non aveva informato delle caratteristiche del mezzo. (ANSA).