Porto Genova: lunedì nuovo incontro per precari Culmv

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Presidio, con accensione di fumogeni, di tutti i 95 lavoratori 'somministrati' della Culmv davanti a Palazzo San Giorgio per chiedere risposte immediate all'Autorità Portuale: il loro contratto scade il 30 giugno. Le segreterie di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil sono state ricevute dal segretario generale Paolo Piacenza e dal dirigente allo sviluppo Marco Sanguineri. Dopo una lunga discussione le organizzazioni sindacali hanno ottenuto un incontro per lunedi' 28 giugno alle ore 13 anche con la presenza del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini. L'obiettivo è la salvaguardia occupazionale dei 95 lavoratori precari per arrivare al rinnovo del contratto e alla stabilizzazione. Resta lo stato di agitazione. (ANSA).