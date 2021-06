Monopattini: audizione ass. Campora in commissione Trasporti

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - L'assessore ai trasporti e alla mobilità integrata del Comune di Genova, Matteo Campora, è stato audito questa mattina durante la seduta della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, presieduta dalla parlamentare ligure Raffaella Paita. Lo segnala il Comune di Genova in una nota.

Campora ha raccontato l'esperienza di Genova come prima città italiana ad avere regolamentato, con un'apposita ordinanza dirigenziale, la circolazione dei monopattini elettrici, imponendo l'obbligo del casco. Ha risposto ad alcune domande sull'operato dell'amministrazione comunale relativamente ai monopattini, esprimendo inoltre la necessità di procedere a una regolamentazione a livello nazionale, attraverso una revisione del Codice della Strada o con una proposta di legge ad hoc. Tra le richieste di Campora, oltre al casco obbligatorio, anche la presenza di indicatori di svolta sui monopattini e la possibilità di identificare i mezzi facenti parte delle flotte di monopattini in sharing.

Dallo scorso 1° giugno, sul territorio di Genova, è entrata in vigore l'ordinanza che impone l'obbligo di indossare il casco a chi circola con un monopattino elettrico, abbassando inoltre il limite massimo di velocità a 20 km/h, contro i 25 fissati a livello nazionale.

Il Comune sta attualmente lavorando alla predisposizione di un bando per la presentazione di una manifestazione di interesse per un servizio di monopattini elettrici in sharing. La flotta di monopattini, per i primi sei mesi di sperimentazione del servizio, dovrà essere composta da un minimo di 250 a un massimo di 500 mezzi che, nel corso del periodo di sperimentazione, potranno aumentare fino a 750. Il servizio funzionerà all'interno di un'area operativa individuata dal Comune dove saranno previste delle aree virtuali di sosta. L'uso del casco sarà obbligatorio, mentre i veicoli dovranno essere dotati di un limitatore di velocità a 20 km/h, di indicatori di direzione nonché di numero identificativo sul retro. (ANSA).