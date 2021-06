Iit e Camera di commercio unite per le pmi

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Sostenere le attività di ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio genovese per dare un segno concreto al tessuto imprenditoriale dopo la stasi forzata dovuta alla crisi pandemica. È questo il senso dell'accordo, siglato tra Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Camera di Commercio di Genova che si concentrerà, principalmente, sulle aree attinenti alle tecnologie per la salute e alla sostenibilità legata al territorio e al suo mare.

La prima attività realizzata per promuovere questa importante iniziativa è il lancio di un premio annuale- chiamato Blue, Green & Silver - 10 mila euro, da assegnare all'impresa che si è maggiormente distinta per avere realizzato un progetto innovativo che possa trovare applicazione nei settori più qualificanti dell'economia genovese, che sono appunto blue, green e silver economy. "Il futuro richiede innovazione e IIT con Camera di Commercio possono essere i partner ideali per individuare e consigliare i percorsi per le imprese - spiega il presidente della Camera Luigi Attanasio - Firmando questo accordo, Camera di Commercio e IIT si impegnano a lavorare fianco a fianco per almeno 10 anni. E lo fanno in un momento in cui l'Europa e il Governo, con il PNRR, ci chiedono di spingere l'acceleratore su digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica".

Azioni che rientrano nella mission di Iit, come ha ricordato il Direttore Scientifico Giorgio Metta. "Il rapporto con le aziende del nostro Paese ma in particolare con quelle del nostro territorio è tra le azioni che sosteniamo con continuità con il trasferimento tecnologico, la creazione di start up e joint venture con il mondo dell'industria. Questo accordo che offre alle piccole e medie imprese l'opportunità di valutare progetti di ricerca o di ottimizzare azioni del genere già in corso, è un messaggio concreto che IIT lancia verso le piccole e medie imprese invitandole a guardare a ricerca e sviluppo accompagnate dalla nostra esperienza con l'obiettivo di tradurre idee e progetti in prodotti. L'auspicio è di essere protagonisti del rilancio dell'economia del nostro territorio". (ANSA).