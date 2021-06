Imperia, somministrato AstraZeneca anziché Pfizer a due ragazze

(ANSA) - IMPERIA, 18 GIU - Vaccino sbagliato per due ragazze di 23 anni, alle quali ieri al Palasalute di Imperia è stata somministrata una dose di Vaxzevria (Astrazeneca) anziché una dose di Pfizer. Le due giovani donne stanno bene e le loro condizioni di salute saranno monitorate nei prossimi quindici giorni dal personale dell'Asl 1 che, attraverso un'inchiesta interna, sta cercando di capire come sia potuto accadere lo 'scambio' di vaccini. Le due ragazze si sono accorte dell'errore leggendo il certificato rilasciato dopo il vaccino. "Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo - spiegano dall'Asl -. Fatti del genere non dovranno più accadere". Nei confronti di chi ha sbagliato potrebbero essere presi dei provvedimenti, qualora ci si trovi di fronte a una manifesta negligenza. Asl1 ha specificato che il richiamo del vaccino verrà eseguito secondo le linee guida dettate dal Cts.

In una nota Asl1 sottolinea che "le due ragazze sono costantemente assistite e monitorate dal nostro personale medico. L'azienda sanitaria esprime rammarico per l'accaduto e informa di aver immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause e le eventuali responsabilità". (ANSA).