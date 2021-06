Aspi: Sansa, in piazza contro regalo 9,5 miliardi a Benetton

"Andiamo tutti insieme questa sera in piazza alle 18 davanti alla Prefettura di Genova. Non possiamo accettare il regalo da 9,5 miliardi di euro a Benetton per riprenderci le autostrade che sono già nostre. Dopo il disastro del ponte Morandi; dopo il caso assurdo dei cantieri, ora anche la beffa di essere noi a pagare conto con il pedaggio.

Genova e la Liguria sono i luoghi più colpiti dalla pessima gestione autostradale. I genovesi e i liguri non vogliono più subire in silenzio. La protesta comincia qui. Oggi". Lo afferma il consigliere regionale Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa in una nota.

La manifestazione ha avuto decine di adesioni di associazioni civiche, partiti, movimenti e comitati che denunciano il degrado delle autostrade liguri e i gravi disagi provocati da oltre un anno dai cantieri per le manutenzioni. Tra gli aderenti anche il comitato delle famiglie delle vittime di Ponte Morandi.