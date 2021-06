Le chiedono informazioni e le rubano borsa con 7mila euro

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Le hanno chiesto dove fosse la stazione di Cornigliano e quando la donna si è girata le hanno portato via la borsa con dentro sette mila euro in contanti. E' successo nel parcheggio di Leroy Merlin, a Campi. La donna era appena uscita dal negozio e dopo avere posato la borsa in auto è stata avvicinata da uno straniero che le ha chiesto dove fosse la stazione di Cornigliano. Dopo averglielo spiegato, l'uomo si è allontanato salendo a bordo di una macchina guidata da un complice. A quel punto la donna si è resa conto di essere stata vittima di un vol à la portière. Alla polizia ha raccontato di avere prelevato i soldi dalla banca e che li avrebbe portati a casa dopo essere passata dal negozio. Sulla vicenda indaga la polizia. (ANSA).