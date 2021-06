Economic forum Giannini con Cottarelli, De Bortoli e Toti

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Quattro tavole rotonde con personaggi della politica, dell'economia, dell'imprenditoria.

Incontri che nel nome dell'italo-americano Amadeo Peter Giannini, banchiere originario di Favale di Malvaro fondatore della Bank of America, hanno l'obiettivo di approfondire le opportunità di ripresa dell'economia, del turismo in particolare. È quanto propone il primo Economic Forum Giannini organizzato a Chiavari il 25 e 26 giugno a Palazzo Rocca.

Carlo Cottarelli, Ferruccio De Bortoli, Giovanni Toti, Matteo Bassetti, sono alcuni dei nomi che parteciperanno alla sessione di venerdì mattina dal titolo "Le opportunità per la ripresa" mentre nel pomeriggio a parlare di "Turismo, le strategie dei comuni dopo la crisi" ci saranno i sindaci del territorio con il presidente di Anci Liguria Pierluigi Vinai. Sabato si discuterà di "Turismo ed evoluzione digitale" e di "Cinema, tv e promozione del territorio" con il regista Giuliano Montaldo.

Partner dell'evento Genova Liguria Film Commission e il Centro Studio Amadeo Peter Giannini che daranno vita a una rappresentazione teatrale itinerante sabato dalle 17.30 nel centro storico di Chiavari di quella che è stata la vita di Giannini. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Liguria "Il primo forum che esplorerà le eccellenze, le innovazioni e le opportunità di un territorio come il nostro, legato all'economia del mare e dell'accoglienza - ha detto il sindaco di Chiavari Marco Di Capua -. Ispirandoci a un grande imprenditore e mecenate, quale è stato Giannini, prenderà avvio una due giorni di dibattito interdisciplinare per rilanciare un possibile piano strategico condiviso per la ripresa". "Tutto il patrimonio che Amadeo Peter Giannini ci ha lasciato - sottolinea l'assessore regionale Ilaria Cavo - nasce da una visione che mai come in questa fase è è necessario ricordare e recuperare per rilanciare il nostro territorio". (ANSA).