Truffano anziano commerciante, arrestata intera famiglia

(ANSA) - TAGGIA, 16 GIU - Una intera famiglia residente nell'Imperiese, composta da una coppia di coniugi, Daniele R., 43 anni Sonia M., 42 anni (moglie) e dal loro figlio Davide, di 21 anni è stata arrestata stamani dai carabinieri della sezione operativa di Sanremo con i militari delle Stazioni di Arma di Taggia e Santo Stefano al Mare, nell'ambito di una indagine per concorso in circonvenzione di incapace coordinata dalla Procura di Imperia. La vittima è un commerciante di Riva Ligure, al quale i tre avrebbero sottratto dal 2015 ad oggi oltre 300mila euro nell'ambito di una falsa compravendita di prodotti alimentari che non si è mai concretizzata per una serie di intoppi legali culminati con una richiesta di risarcimento.

