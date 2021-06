Carige: si dimette sindaco, ci sarà assemblea per sostituto

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Banca Carige informa in una nota che Anna Girello ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto, "in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello ricoperto presso la banca". Silvia Muzi, sindaco supplente che ai sensi di legge e di statuto sarebbe dovuta subentrare, ha comunicato l'indisponibilità a tale subentro "in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello che avrebbe dovuto assumere presso la banca e ha contestualmente rassegnato, con efficacia immediata, le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente". Il consiglio di amministrazione di Carige, nella prima riunione utile, procederà pertanto ad assumere le necessarie determinazioni in merito alla convocazione dell'assemblea che provvederà ad integrare il collegio sindacale mediante la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. (ANSA).