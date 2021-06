Covid: in Liguria altri 5 positivi, ancora giù ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Altre 5 persone in Liguria sono state contagiate dal covid, ma l'epidemia resta nel complesso in calo con altri 12 positivi in meno sul totale dei casi (1.780), e quattro ospedalizzati in meno: sono ora 67, dodici dei quali in terapia intensiva (dato invariato rispetto alla viglia). Il covid causa ancora un decesso, un uomo di 78 anni scomparso a Sarzana, portando a 4.343 il numero totale delle vittime in regione da inizio pandemia. Le persone in sorveglianza attiva sono ora 751 (783 ieri).

Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state effettuate 12.418 vaccinazioni: 11.761 con vaccini del tipo Pfizer o Moderna e 657 con AstraZeneca o J&J. Le somministrazioni in regione sono al 94% del consegnato.

A livello territoriale, i nuovi contagi sono stati a Savona (1) e Genova (4, in Asl3). (ANSA).