Porti: Assiterminal lancia la federazione dei terminal

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Assiterminal, associazione italiana dei terminalisti portuali, conferma all'unanimità Luca Becce alla presidenza e lancia l'idea di una Federazione dei terminalisti per lavorare insieme, anche da sponde diverse, su temi condivisi. "Stiamo lavorando per avere il massimo di coesione" dice Becce. Un'idea per lavorare insieme anche con i terminalisti fuoriusciti dall'associazione (a partire dai terminal controllati o partecipati da Msc) per confluire nella concorrente Uniport, aderente a Confcommercio-Conftrasporto (mentre Assiterminal aderisce a Confindustria). "Una diaspora da cui siamo usciti indenni perché sono entrate altri associati per cui siamo addirittura un po' cresciuti" sottolinea Becce, ricordando che Assiterminal, seppure piccola resta "largamente più grande e rappresenta più del 70% delle imprese terminalistiche". Detto questo "Io credo che ci sono dei temi sui quali abbiamo posizioni diverse, ma ce ne sono altri su cui è opportuno che stiamo tutti insieme e facciamo una proposta comune". I temi possono essere quello del lavoro e delle concessioni, per cui Assiterminal chiede da tempo un regolamento nazionali che uniformi le regole su tutto il territorio nazionale mentre oggi sono diverse da porto a porto. "E'un'idea che lanciamo - aggiunge Becce - sul come relizzarla siamo aperti a trovare le composizioni migliori. Però sarebbe assurdo che ognuno persegua un proprio percorso senza neanche informare l'altro, siamo rappresentanti della stessa categoria, bisogna che ci parliamo". Intanto procede il cammino di avvicinamento con Assologistica, in sostanza i "cugini" che raggruppano soprattutto magazzini e terminal "terrestri", con cui esiste già un patto federativo da 3 anni. "Stiamo ragionando sulla possibilità di avere un'integrazione più organica e stiamo valutando le diverse possibilità con cui può avvenire, che possono, ad esempio, prevedere che Assiterminal aderisca ad Assologistica". (ANSA).