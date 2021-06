Migranti: Ventimiglia, in 26 su due tir verso Francia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 GIU - Ventisei migranti, tutti uomini e tra questi alcuni minori (afghani e pachistani in prevalenza), che erano saliti su due tir, uno portoghese e l'altro polacco, alla barriera autostradale di Ventimiglia, nella speranza di recarsi in Francia e sono stati intercettati dalla polizia, in una operazione scattata verso le 4.30. Sono stati i due autisti, fermi in un piazzale per riposarsi, ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito alcuni rumori.

I migranti sono stati tutti portati in caserma per essere identificati: gli irregolari saranno espulsi, gli altri potranno liberamente circolare nel nostro territorio nazionale. (ANSA).