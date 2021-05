Covid: Toti, 'Settimana da record con 82500 vaccinazioni'

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "Questa settimana abbiamo raggiunto un nuovo record di vaccinazioni: siamo arrivati a 82.585, con una media di 11.800 somministrazioni al giorno. In una sola settimana è stato immunizzato il 5,6% della popolazione ligure, tra prime e seconde dosi. L'open day Astrazeneca, che domani sarà ripetuto con le stesse modalità di lunedì scorso, ha funzionato alla grande". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sulla pandemia. Rispetto alla popolazione residente, in Liguria è stato vaccinato il 40,58% dei liguri con la prima dose (in Italia il 38%) e il 21,14% ha concluso il ciclo vaccinale (19,40 a livello nazionale). Il governatore ricorda anche che dal primo giugno si potrà prendere il caffè al banco dei bar e i ristoranti potranno ritornare ad accogliere i clienti all'interno dei locali. "E da lunedì 7 giugno anche la Liguria tornerà quasi completamente alla normalità con il passaggio in zona bianca, grazie alla continua e inesorabile diminuzione dei dati relativi alla pandemia".

Il presidente della Regione ricorda poi che "da domani i liguri nella fascia di età 40-44 anni potranno prenotare il vaccino non solo sul portale dedicato ma anche attraverso il numero verde (800 938818), le farmacie abilitate al servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali.

E domani sera alle 23 partirà il secondo OpenDay per tutti gli over18 che vogliano prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson attraverso il portale. "Siamo certi - conclude Toti - che anche questa volta la risposta dei giovani sarà importante, per dimostrare ancora la loro voglia di ritorno alla normalità".

(ANSA).