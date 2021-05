Tenta suicidio a coltellate,si pente,chiama polizia: salvato

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Ha tentato il suicidio ferendosi con un coltello, ma dopo tre coltellate si è pentito del gesto e ha chiamato la polizia. L'uomo, genovese di 53 anni, è stato salvato. Quando gli agenti sono arrivati in casa lo hanno trovato con una profonda ferita all'addome, una al petto e una al collo.

I poliziotti sono riusciti a individuare l'appartamento nonostante l'aspirante suicida avesse fornito un indirizzo sbagliato e un secondo nome di battesimo. Le volanti immediatamente intervenute, in un primo momento non hanno trovato il civico indicato ma non hanno fermato le ricerche. Dalla centrale operativa, sono stati incrociati i dati a disposizione individuando così l'appartamento. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso, da qui in sala operatoria. (ANSA).