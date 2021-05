Sicurezza sul lavoro, mobilitazione Cgil, Cisl e Uil

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - A partire da domani, mercoledì 26 maggio, sino a venerdì 28, Cgil, Cisl, Uil della Liguria saranno nelle piazze davanti alle prefetture dei 4 capoluoghi di provincia per dire basta alle morti e agli infortuni sul lavoro.

La protesta comincia da Spezia alle ore 10, il giorno successivo tocca a Savona a partire dalle 10.30 e venerdì a Genova e Imperia dalle 10. ""Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro" è lo slogan della campagna di iniziative unitarie che ha avuto inizio il 20 maggio con le assemblee su tutti i luoghi di lavoro. La mobilitazione sostiene le richieste avanzate da Cgil, Cisl, Uil al Governo e intende imprimere un cambio di rotta in tema di salute e della sicurezza attraverso un piano d'interventi che porti al rispetto della sicurezza e della salute sul lavoro, della regolarità contrattuale e della legalità", spiegano in una nota Fulvia Veirana, Luca Maestripieri e Mario Ghini, Segretari generali Cgil, Cisl, Uil della Liguria (ANSA).