Vaccini: da lunedì AZ e J&J a over 18 su base volontaria

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Da lunedì alle 23 attraverso la piattaforma online di Liguria Digitale la Regione Liguria aprirà le prenotazioni su base volontaria dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli over 18 anni. Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia. "Le agende dei vaccini cold saranno aperte su base volontaria - ribadisce Toti - gli over 18 potranno optare per AstraZeneca e Johnson & Johnson o potranno sempre scegliere Pfizer e Moderna in base alle liste d'attesa". (ANSA).