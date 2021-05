Calcio: Genova, strade blucerchiate per scudetto Samp 1991

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Tantissime iniziative ufficiali programmate dalla Sampdoria per celebrare gli 'eroi' dello scudetto del 1991. Due i principali obiettivi della Società: l'effetto sorpresa e la condivisione con i tifosi, fisica e virtuale, dell'evento. Saranno colorate di blucerchiato le vie principali di Genova e, attraverso la collaborazione con i principali social utilizzati nel mondo, sulle pagine ufficiali il passato si legherà al presente e al futuro, per raccontare anche ai più giovani una favola sportiva che ancora cattura l'attenzione a livello internazionale. A Sampierdarena Federclub e i gruppi della Sud scopriranno una targa sul muro del bar Roma per celebrare la fondazione della Sampdoria, avvenuta nel 1946.

Per gli annunci ufficiali delle iniziative è stata programmata una sorta di conto alla rovescia che avrà inizio oggi pomeriggio. Inoltre i tifosi avranno la possibilità di vedere da vicino la coppa dello scudetto alzata dai protagonisti dell'impresa, da sempre custodita nella sala dei trofei del club. E nell'ultimo match in programma nel week end col Parma al Ferraris Quagliarella e compagni indosseranno una maglia speciale che ricorderà quello storico scudetto. (ANSA).