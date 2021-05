Calcio: giudice; un turno a Brozovic, Darmian e Betancur

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Sono in tutto cinque i giocatori squalificati in Serie A dopo gli anticipi di sabato della penultima giornata. Un turno ciascuno da scontare- come comunicato dal giudice sportivo per Francesco Acenrbi (Lazio), Colman Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic e Matteo Darmian (Inter) e Diego Farias da Silva (Spezia) (ANSA).