Vaccini: Toti, record 17.744 dosi in Liguria, 1,5% abitanti

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Il trend decrescente del covid si conferma ben consolidato in Liguria, così come la campagna vaccinale marcia in modo importante, oggi abbiamo segnato il nuovo record di 17.744 dosi somministrate". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. "In un solo giorno abbiamo vaccinato circa l'uno e mezzo per cento della popolazione ligure", commenta. (ANSA).