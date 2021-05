Bassetti, basta mascherina a 20 giorni prima dose

"Dopo 20 giorni dalla prima dose del vaccino anti-Covid leviamo l'obbligo di indossare la mascherina per chi è vaccinato". Lo chiede al Governo l'infettivologo genovese Matteo Bassetti "per dare un segnale di ritorno alla normalità in sicurezza". "Allunghiamo anche la durata del green-pass per i vaccinati a 12 mesi. - aggiunge - Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italica e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza".