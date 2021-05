Vaccini: 87% over 80 in Liguria ha aderito a campagna

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Al momento l'87% degli over 80 in Liguria ha aderito alla campagna vaccinale anti covid, l'82% ha ricevuto almeno la prima dose e il 67% la seconda. Sono i dati aggiornati al 7 maggio scorso illustrati dall'assessore regionale alle Politiche socio-sanitarie Ilaria Cavo rispondendo a un'interrogazione del consigliere Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) oggi pomeriggio in Consiglio regionale su delega del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Il 72% dei liguri tra i 70 e i 79 anni ha aderito al momento alla campagna vaccinale anti covid, il 59% ha ricevuto la prima dose, il 23% il ciclo completo. Nelle rsa il 96% degli ospiti ha aderito, il 96% ha ricevuto la prima dose, l'82% la seconda. Il 95% del personale sanitario ha aderito alla campagna vaccinale anti covid, il 94% ha ricevuto la prima dose, il 77% il ciclo completo. I dati sono aggiornati al 7 maggio 2021.