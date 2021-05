Diga Begato: Toti, demoliti già 15.000 metri cubi cemento

"Proseguono i lavori di demolizione della Diga di Begato, già 15.000 mc di cemento armato sono stati portati via su 55.000 totali della Diga Bianca. La produzione della demolizione sta procedendo secondo il programma". Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in una nota.

"Oltre all'escavatore cingolato con il braccio da 60 metri con cui è iniziata l'opera di abbattimento è operativa da ieri un'altra macchina escavatrice con il braccio da 30 metri a cui, a fine mese, se ne affiancherà un'altra. In questo modo la produzione potrà arrivare fino a 3.000 metri cubi di demolito al giorno" spiega Toti.

"Continua il nostro lavoro - conclude l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola - un grande impegno per un'operazione unica a livello nazionale, rispettando il programma che ci siamo dati. La gru sta lavorando molto bene e da ieri abbiamo potenziato l'azione con un altro mezzo ed un altro arriverà a fine mese". (ANSA).