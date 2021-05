Comune Monterosso, cittadinanza onoraria a Liliana Segre

(ANSA) - MONTEROSSO AL MARE, 11 MAG - Monterosso accoglie nella sua comunità la senatrice a vita Liliana Segre che ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La decisione è stata ufficializzata dal Consiglio Comunale, un gesto importante perché, ha detto il sindaco Emanuele Moggia "la sua testimonianza e le sue parole sono vitali per tutti noi. E quando si è chiamati a esprimersi su di lei non credo si possa parlare di maggioranze e minoranze". E infatti il Consiglio Comunale si è espresso all'unanimità. Moggia spiega come l'idea fosse in cantiere da tempo e non c'è alcun riferimento al fatto che la settimana scorsa dal Comune di Sori era arrivato un no al riconoscimento per la Segre: "Lei - ha ribadito - è un esempio per le nuove generazioni". (ANSA).