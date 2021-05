Pozzi dirige Scuola 'Melato' del teatro Nazionale di Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Elisabetta Pozzi è la nuova direttrice didattica della Scuola di recitazione "Mariangela Melato" del Teatro Nazionale di Genova. Lo ha annunciato il direttore del teatro Davide Livermore presentando un accordo con l'Università di Genova.

Genovese di nascita e formatasi proprio al Teatro Stabile, Elisabetta Pozzi subentra nella direzione a Marco Sciaccaluga, scomparso a marzo. "Ho accettato dopo una lunga riflessione - ha detto Pozzi - perché sono consapevole di una grande eredità che rispetto profondamente. Fanno parte della scuola eccellenti maestri e con loro lavorerò con impegno. Il teatro non è un luogo di pace, faremo penare gli studenti perché fare l'attore è fatica, richiede esercizio fisico e spirituale. Siamo in un momento di rivoluzione dovuto al covid e dobbiamo viverlo profondamente per ricavarne gli aspetti positivi". (ANSA).