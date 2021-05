Lavoro: Orlando, parlerò con Giorgetti delle crisi savonesi

(ANSA) - SAVONA, 10 MAG - "E' necessario cogliere le occasioni di investimenti in tecnologie che si realizzeranno col Recovery Fund. Sono convinto che la situazione possa migliorare e affinchè questo possa avvenire bisogna lavorare. Il mio impegno oggi va in questa direzione". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di una visita allo stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga (Savona).

Presenti i parlamentari Franco Vazio (Pd), Sara Foscolo e Paolo Ripamonti (Lega) e il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro.

Il ministro ha fatto riferimento anche all'area di crisi complessa nel savonese: "Sottoporrò al ministro Giorgetti alcune questioni ancora critiche che devono essere affrontate, e mi auguro di poter dare rapidamente anche delle risposte. Quella di oggi è stata un'occasione per fare il punto della situazione, affronteremo nel corso dei prossimi giorni le criticità che abbiamo rilevato".

"La visita del ministro Orlando è una notizia positiva - ha detto il segretario provinciale di Cgil, Andrea Pasa - finalmente dopo mesi di sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali un ministro di questo governo ci 'mette la faccia' e viene a parlare con il territorio. Gli chiediamo un impegno costante, nel presente e nel futuro, per uscire da questa crisi che ormai attanaglia la nostra provincia da troppo tempo". (ANSA).