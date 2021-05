Dopo quasi tre anni partono i lavori per il porto di Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Partiti questa mattina i lavori di ricostruzione della diga del porto turistico di Rapallo. Due mezzi dell'Ati Simes - Savarese stanno lavorando sul materiale crollato il pomeriggio del 29 ottobre 2018 a causa della mareggiata. I lavori, la cui fine è prevista per l'estate 2022, sono finanziati dall'imprenditore Davide Bizzi subentrato nella gestione dello scalo con un iter su cui i legali hanno impiegato mesi per trovare una intesa. Il via ai lavori, annunciati più volte e sempre rinviati dalla burocrazia, è stato salutato con una presentazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa.

"La ricostruzione e messa in sicurezza del porto è solo il punto di partenza - ha spiegato Bizzi - io mi immagino un porto vivo e aperto tutto l'anno con attività commerciali e spazi per eventi pubblici legati alla nautica. Nei prossimi mesi presenteremo i progetti delle opere a terra".

Toti ha rimarcato come con questi lavori al porto di Rapallo "si pone l'ultimo tassello per la ricostruzione del post mareggiata in questa parte di Tigullio dopo la ricostruzione della strada e del porto di Santa Margherita Ligure" mentre il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha sottolineato la bontà delle scelte dell'amministrazione nell'iter intrapreso per la messa in sicurezza dell'abitato e per la ripartenza dell'economia del territorio legata al porto turistico. (ANSA).