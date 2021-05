Serie A: Spezia-Napoli 1-4

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Napoli batte Spezia 4-1 (3-0) nell'anticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Alberto Picco di La Spezia. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Zielinski al 15', Osimhen al 23' e al 44'; nel secondo tempo Piccoli per i liguri al 19' e Lozano per i partenopei al 34'. (ANSA).