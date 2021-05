Baia del Silenzio affollata da centinaia bagnanti

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 08 MAG - Baia delle Favole a Sestri Levante ancora impegnata da ruspe e grandi lavori sulla arenile e Baia del Silenzio affollata da centinaia di bagnanti che si sono sdraiati al sole uno accanto all'altro. "La nostra idea di razionalizzare gli ingressi consentendo un massimo di 400 persone - ha detto Marcello Massucco responsabile della Mediterraneo Servizi partecipata del Comune che seguirà la gestione - era prevista per il primo giugno ma dopo gli assembramenti di oggi e probabilmente anche di domani saremo costretti a ridurre i tempi di attivazione".

A Riva Trigoso dove si trova la spiaggia libera più grande della Liguria la situazione è in via di definizione ed il Comune sembra intenzionato a non ripetere il fallimentare esperimento delle mattonelle per indicare le postazioni ma a confermare con una sorta di bando dodici aree da assegnare per l'affitto ombrelloni e sdraio in cambio della pulizia del tratto di arenile e del controllo delle distanze, il tutto secondo le linee guida dettate dalla Regione. (ANSA).