Covid:tasso positività cala 2,17% positivi sono meno di 5000

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Sono 133 i nuovi casi di positività al covid in Liguria a fronte di 6113 tamponi (3407 molecolari e 2706 antigenigi rapidi). Il tasso di positività scende al 2,17%, era 2,63%. I positivi sono 4984, 106 in meno rispetto a ieri.

Complessivamente in Liguria i contagiati sono stati 100661. I nuovi contagi sono stati scoperti 59 nell'area di Genova, 24 nell'Imperiese, 24 nello Spezzino, 22 nel Savonese, 4 nel Tigullio. In forte calo il numero dei ricoverati: sono 469, 27 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra gli ospedalizzati 54 sono in terapia intensiva (erano 57). La flessione si riscontra in tutti i plessi sanitari della Liguria. I morti sono 9, avevano un'età compresa tra i 73 e i 97 anni. Un decesso risale a gennaio. Complessivamente i morti causati dal covid sono 4236. I guariti sono 230.

In isolamento domiciliare ci sono 3812 persone, 237 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 4969, erano 5242.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 13771 persone, hanno concluso il ciclo vaccinale in 239010. I vaccini consegnati sono 763700, quelli somministrati 692662, il 91% (ANSA).