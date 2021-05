Si ferisce con arma 'fai da te', arrestato

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Si è ferito per sbaglio a un piede con un fucile artigianale che si era costruito da solo ma quando è arrivato al pronto soccorso ha detto di essersi ferito con un pezzo di ferro per non farsi scoprire. I medici hanno avvisato i carabinieri che lo hanno arrestato. In manette è finito un uomo di 55 anni. Denunciato il figlio, 25 anni, perché ha cercato di occultare le armi. I militari gli hanno trovato in casa numerose cartucce calibro 12 e una pistola a gas con 2 ricariche, nonché vari componenti utilizzati per la costruzione dell'arma. Nelle settimane scorse all'uomo erano state sequestrate anche altre armi, detenute legalmente, dopo che aveva minacciato alcune persone. Dopo quel sequestro si era fabbricato un altro fucile per potere andare a caccia. (ANSA).