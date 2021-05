Turismo: Cgil, firmato anche per 2021 patto per il lavoro

Firmato anche per il 2021, con la Regione Liguria, il Patto per il Lavoro nel settore del turismo, ormai alla quarta edizione. Lo annunciano la Filcams e la Cgil Liguria spiegando che si tratta di "un importante accordo in un territorio dove il turismo, settore strategico, è tra quelli messi maggiormente in ginocchio dall'emergenza Covid-19".

Dal 20 maggio ci sarà la possibilità di richiedere il bonus per i lavoratori del settore, i quali potranno affidarsi alla Filcams Cgil, presso le tante sedi dislocate su tutta la Liguria, per la compilazione e l'inoltro on line della domanda. "Contattando la sede Filcams Cgil a loro più vicina, già dai prossimi giorni, potranno chiedere informazioni e fissare il loro appuntamento. Quest'anno sarà più facile accedervi e siamo convinti che possano rientrarci tanti lavoratori" sottolineano i sindacalisti.

"L'accordo che ha l'obiettivo di creare occupazione e dare un aiuto straordinario e concreto a livello economico alle migliaia di lavoratrici e lavoratori stagionali liguri oggi in grave difficoltà - dicono i sindacati - prevede un bonus di cinquecento euro per un massimo di tre tranche, compatibile con il bonus turismo previsto a livello statale rivolto sempre a questi lavoratori, a fronte di un percorso formativo di almeno 20 ore, anche non continuative, che permetterà quindi l'accesso a una platea ancora più ampia rispetto a quella dello scorso anno".

"Meno requisiti e più accessibilità al bonus per i lavoratori e allo stesso tempo un incentivo assunzionale per quelle imprese che creeranno buona e sana occupazione. Perchè i lavoratori del turismo hanno necessità di un sostegno economico ma anche di opportunità lavorative. Questi sono gli obiettivi che ci hanno guidato nella trattativa e siamo soddisfatti del risultato raggiunto" dichiarano Fulvia Veirana e Giovanni Bucchioni, Segretari generali rispettivamente Cgil e Filcams Liguria.