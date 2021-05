Covid: Toti, una ripartenza a metà non è quel che serve

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - "Non credo che una ripartenza a metà sia quello che serve. Non darà fiato all'economia, non ci renderà competitivi come turismo e dall'altro lato comunque è possibile che aumenti un pochino l'incidenza di circolazione del virus. Dunque rischiamo di essere cornuti e mazziati". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando a Timeline su Skytg24 delle limitazioni ancora previste per le riaperture.

"Io toglierei il coprifuoco, consentirei ai ristoratori di servire i pasti all'interno, toglierei il divieto di servire al bancone", ha detto Toti. "La prudenza c'è già quando teniamo le persone a un metro di distanza fuori e due metri dentro, al bancone al bar non possiamo starcene a chiacchierare con il bicchiere in mano. Non è che stiamo liberando il Paese stiamo dando un minimo di respiro, tanto più che andiamo verso l'estate e la vita si svolge di più all'esterno": (ANSA).