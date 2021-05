Covid: Abbagnale "piccolo focolaio tra azzurri canottaggio"

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - "Abbiamo avuto in piccolo cluster di postivi all'interno della squadra che si sta preparando in funzione della qualificazione Olimpiadi di Tokyo e questo ha un po' precluso l'andamento della preparazione ma tenteremo comunque di giocarcela al meglio". Così il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, a margine della firma per il centro remiero federale universitario di Genova. "La situazione del nostro canottaggio, comunque, è buona. Abbiamo una nazionale divisa in due con una una squadra già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, che sta completando la preparazione, e una che tenterà un'ulteriore qualifica per i posti ancora a disposizione". (ANSA).