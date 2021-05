Ponte Genova: parenti vittime, congelare contrattazione Aspi

I parenti delle 43 vittime del crollo a Genova del Ponte Morandi il 14 agosto 2018 chiedono di congelare la contrattazione su Autostrade per l'Italia. "La nostra richiesta sarebbe di congelare ogni contrattazione con la società in attesa delle risultanze processuali e trovare una soluzione idonea dal punto di vista normativo procedurale che congeli gli utili accumulati in questo tempo e l'amministrazione protempore possa essere gestita da una società terza - ha detto la presidente del Comitato ricordo vittime del Ponte Morandi Egle Possetti in audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti. "Per noi e per tanti cittadini non esiste più la fiducia nel gestore e con grande dispiacere anche di chi avrebbe dovuto vigilare sul loro mandato", ha detto.

Quanto alle ipotesi di riassetto di Aspi, senza molte risposte secondo i parenti delle vittime del crollo del Morandi "la scelta di procedere con l'acquisto di Cdp alle condizioni che riportano i giornali pare prematura e avventata", ha detto Possetti invitando comunque a "ripensare i controlli di tutti i concessionari tramite figure terze".