Liceo Marconi Delpino di Chiavari incontra presidente Fico

(ANSA) - CHIAVARI, 04 MAG - Grazie a un lavoro sulla Legalità il Liceo "Marconi Delpino" di Chiavari, lo scorso anno, è risultato tra i vincitori del concorso "Giornate di formazione a Montecitorio". La pandemia ha rinviato la possibilità di svolgere le due giornata a Montecitorio e oggi c'è stato un incontro online col presidente della Camera Roberto Fico in relazione al lavoro svolto. Per l'Istituto ligure un riconoscimento arrivato per la realizzazione di un video dedicato alle figure di Paolo Borsellino ed Emanuela Loi: "I riferimenti a loro due uniti in un tragico destino sono il nostro tributo a chi ha tentato di dare ai nostri ragazzi un paese migliore", commenta l'ideatrice del video, la Prof.ssa Antonella Perugi. "Molto apprezzato da tutti il modo e il contenuto degli interventi del Presidente Fico che ci è parso autenticamente interessato alla scuola pubblica e fiducioso sul domani delle e dei giovani. Il presidente Fico si è rivelato partecipe e sensibile soprattutto nel momento in cui ha risposto alla domanda sui diritti umani e sulle vicende di Giulio Regeni e Patrick Zaki", ha aggiunto la Prof.ssa Silvia Suriano, coordinatrice del progetto. Questa mattina hanno partecipato anche i deputati Manuela Gagliardi di Cambiamo! e Luca Pastorino di Leu; "Conoscere le istituzioni stimola nei ragazzi la partecipazione alla vita politica italiana, entrare nel cuore del luogo in cui si producono le norme che regolano la vita di tutti noi e' una esperienza che li accompagnerà per tutta la loro vita. Per noi che oggi rappresentiamo quelle istituzioni, allo stesso modo, e' un momento di crescita, di ascolto e di conoscenza di tematiche che diversamente avremo poche occasioni di affrontare.", hanno scritto in una nota. (ANSA).