Festeggiano compleanno e lanciano oggetti in strada

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 MAG - Festa di compleanno in un B&B con vandalismi e schiamazzi notturni. Protagonisti un gruppo di giovani. E' accaduto la scorsa notte alla Spezia, in via Fratelli Bandiera, ed è stato necessario l'intervento della polizia. All'arrivo della 'volante' c'è stato un fuggi fuggi, ma 16 ragazzi sono stati fermati e identificati, tra loro anche 4 minorenni: gli altri sono ventenni. I giovani, tutti spezzini, oltre a fare baldoria fino a notte fonda, hanno lanciato dalle finestre del B&B un tavolino, una sedia vasi per fiori e portaceneri che hanno finito per danneggiare due auto parcheggiate. I ragazzi sono multati per violazione delle norme anticovid, mentre una volta identificato chi ha compiuto il lancio degli oggetti causando i danni alle auto verrà denunciato anche per questo. Accertamenti verranno compiuti anche sul B&B per verificare se ha rispettato le normative Sempre la scorsa notte gli agenti delle volonati hanno multato tre romeni sorpresi in un dehor di un bar in piazza Garibaldi per violazione del coprifuoco. (ANSA).