Covid: Toti, 'Record vaccinazioni, oltre 78mila in 7 giorni'

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - "Oggi i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale hanno superato quota 200 mila. E guardando all'andamento settimanale abbiamo registrato un nuovo record: sono oltre 78 mila le somministrazioni negli ultimi sette giorni. Abbiamo vaccinato il 27,98% della popolazione con una prima dose, il 4,18% in più della media nazionale. Per la seconda dose siamo al 13,12%, il 3,02% in più della media italiana". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti commentando i dati del giorno . "Crescono un po' gli ospedalizzati come ogni domenica, per effetto della riduzione delle dimissioni nei fine settimana - ha proseguito - le vaccinazioni raggiungono il 96,4% sul totale dei vaccini consegnati . Aumentano di poco i positivi e i casi totali", ha detto Toti commentando i numeri della pandemia (ANSA).