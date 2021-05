Inzaghi "Champions? Pensiamo partita dopo partita"

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "La corsa Champions? Veniamo da un'ottima partita lunedì contro il Milan ma ora il nostro focus è contro il Genoa, una squadra in ottima salute. Ci vorrà una grandissima prestazione. Vogliamo vincere e ragionare partita dopo partita". Sono le parole dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match all'Olimpico contro il Genoa. "Siamo in un ottimo momento - ha specificato Inzaghi - domani mancheranno Escalante, Acerbi e Caicedo, speriamo di poterli recuperare per le prossime sfide". (ANSA).