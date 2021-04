Covid: FdI in piazza a Genova contro coprifuoco

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Per chiedere l'abolizione del coprifuoco il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Genova ha manifestato davanti alla Prefettura con bandiere e cartelli 'stop coprifuoco'. "Il coprifuoco così com'è risulta essere politico e non scientifico - sostiene il capogruppo di FdI Alberto Campanella -, in quanto Comitato tecnico scientifico ha dichiarato di non aver consigliato al Governo di prorogare il coprifuoco". Alla protesta ha partecipato anche il consigliere regionale Stefano Balleari. (ANSA).