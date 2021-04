Ballardini vittoria importante, cammino straordinario

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Il Genoa torna a vincere in casa dopo oltre due mesi e lo fa in uno scontro diretto fondamentale.

Soddisfatto a fine gara il tecnico Ballardini. "E' stata una vittoria importante per il nostro obiettivo che però non abbiamo ancora raggiunto e per questo da domani inizieremo a pensare alla prossima gara-ha dichiarato il tecnico del Genoa-. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo per qualità e pressione e meritavamo di andare in vantaggio in più di un'occasione. Quando spendi così tanto, poi fai fatica. Nel secondo tempo erano tante le cose che pesavano, ma nonostante questo abbiamo sempre coperto il campo senza concedere nulla. Siamo stati premiati anche per tutto quello che abbiamo fatto nel primo tempo".

Un Genoa tornato a non subire gol dopo 12 gare e soprattutto capace di vincere in casa dopo due mesi in cui aveva raccolto solo pareggi al Ferraris. "Il Genoa all'inizio della nostra gestione ha vinto partite che forse non meritava di vincere, in cui siamo stati bravi ma anche un po' fortunati. Nei pareggi a volte meritavamo qualcosa in più, ma il calcio è così. A volte sei premiato anche se il risultato più giusto sarebbe un altro e viceversa. Non siamo sorpresi, ma sono sorpreso dalle cose straordinarie che il Genoa ha fatto per le difficoltà affrontate. Un cammino finora straordinario. Futuro? Non guardo oltre a questa stagione perché è ancora da finire e il Genoa non ha ancora raggiunto l'obiettivo. Arriverà il momento di pensare anche al futuro". (ANSA).