Petroliera scontra molo in porto Genova, nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Una petroliera in manovra al porto Petroli di Genova Multedo ha scontrato un molo danneggiando una torretta antincendio. Non si registrano feriti ma solo un piccolo sversamento di schiuma nello specchio acqueo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la capitaneria di porto per mettere in sicurezza l'area. (ANSA).