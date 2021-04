Calcio: la Sampdoria contro il Sassuolo senza Quagliarella

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Per la corsa ai 52 punti fissati come obiettivo stagionale da Claudio Ranieri il prossimo ostacolo da superare è il Sassuolo e la Sampdoria dovrà provarci senza Fabio Quagliarella, fermato da un problema al flessore della coscia sinistra, conseguenza di una botta rimediata a Crotone. Dunque, senza il suo capitano, vicinissimo al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022 (la prossima settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità), i blucerchiati punteranno sulla coppia formata da Keita e Gabbiadini. Un attacco inedito per provare il colpo grosso in un match che in caso di vittoria potrebbe riaprire ai blucerchiati la corsa all'ottavo posto occupato proprio dal Sassuolo e ora distante 7 puntila corsa. Di certo, Ranieri vuole chiudere in crescendo il campionato e nel frattempo incontrare il presidente Ferrero per parlare di contratto. Non è una questione legata all'ingaggio per il tecnico che accetterebbe senza problemi anche un taglio rispetto al suo stipendio attuale di 1,8 milioni all'anno ma quello che chiede è la garanzia di una Sampdoria che possa lottare per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. E i segnali che sono arrivati vanno proprio in questa direzione: la fumata bianca è molto vicina. (ANSA).