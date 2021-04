25 aprile: Consiglio Liguria ricorda proclama Pertini

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire". E' il proclama radiofonico di Sandro Pertini diffuso il 25 aprile 1945 ricordato dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei stamani durante la seduta solenne dell'assemblea per ricordare il 76/mo anniversario dalla Liberazione e dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Per il secondo anno consecutivo la seduta si è svolta in videoconferenza a causa della pandemia covid.

"Nell'imminenza dell'anniversario della Liberazione nazionale, questa assemblea legislativa, come ogni anno, intende onorare quello che fu il momento più significativo della nostra storia nel corso del '900 riunendosi per condividere con le massime autorità regionali e la cittadinanza tutta una riflessione sul tema - sottolinea Medusei -. Il 25 aprile 1945 con un comunicato radiofonico destinato ad entrare nella Storia Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, proclama a nome del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia l'insurrezione generale e la liberazione di Milano. Un anno più tardi a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile è dichiarato festa nazionale". (ANSA).