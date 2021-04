Studente tenta rapina ma fugge spaventato da titolare

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un giovane studente di 18 anni, senza precedenti, ha tentato di rapinare con un coltello un negozio a Cairo Montenotte (Savona) ma è stato spaventato dalla titolare alla quale aveva chiesto un succo di frutta ed è fuggito abbandonando sul banco i soldi per l'acquisto.

Il giovane, di Millesimo, è stato rintracciato e denunciato per rapina e porto illegale di un coltello a serramanico.

L'episodio è successo mercoledì scorso alle 13:30 circa. Un ragazzo con una tuta scura con cappuccio e mascherina si è presentato alle casse del negozio per comprare un succo di frutta e dopo aver dato i soldi alla cassiera, che stava preparando il resto, ha rapidamente girato dietro il bancone per farsi dare i soldi della cassa minacciandola con un coltello. La donna, L.P. di 44 anni titolare del negozio, ha allontanato bruscamente il giovane senza rendersi conto che questi impugnava un coltello nel tentativo di minacciarla ed il ragazzo, impaurito per la reazione della negoziante, ha desistito ed è scappato abbandonando sulla cassa oltre al succo di frutta che intendeva comprare anche il proprio denaro che aveva già esibito per il pagamento.

Il tentativo di rapina non è stato immediatamente segnalato e le ricerche sono iniziate a diverse ore dall'evento, tuttavia sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del market che hanno permesso di avere una descrizione dettagliata del ragazzo oltre quella fornita dalla vittima.

I Carabinieri di Cairo Montenotte, raccolta la denuncia, hanno provveduto ad informare tutti i comandi limitrofi e sabato sera una pattuglia della Stazione di Altare transitando per piazza Calasanzio di Carcare ha notato un ragazzo che indossava lo stesso abbigliamento dell'autore della tentata rapina provvedendo al suo controllo. Il giovane è stato perquisito ed addosso aveva un coltello a serramanico lungo circa 17 cm.

Accompagnato in caserma ha confessato di avere tentato la rapina assumendosi le sue responsabilità. (ANSA).