Milan: Pioli, vinciamo a San Siro ma serve qualità davanti

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Dobbiamo desiderare di vincere.

Vogliamo tornare al successo a San Siro dove non ci riusciamo da un po' di tempo. Serve qualità, scelte precise. Nell'ultimo quarto di campo in casa siamo stati meno qualitativi ma lì spesso si decidono le partite": il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega, alla vigilia della sfida contro il Genoa, dove la squadra rossonera deve migliorare per tornare ad una vittoria che manca da due mesi. "Abbiamo parlato solo della prossima partita. Dobbiamo superare un avversario che si mette bene in campo - avverte Pioli parlando del Genoa - e ha ottenuto ottimi risultati con il nuovo allenatore". (ANSA).