La cucina genovese diventa street food stellato con Ferrera

Nasce lo street food made in Genova con lo chef stellato Edoardo Ferrera che torna nella sua città dopo aver guidato prestigiose cucine in Germania, Francia, Usa e Giappone. Nell'ultima settimana di aprile apriranno "Baccicin - Acciughe & Pissa" e "Sciûsci Zena", due locali che fanno parte del progetto 'Ingenua', una start up che racchiude diverse iniziative dedicate al food and beverage genovese, dove sarà possibile acquistare cibo di qualità da poter consumare in strada. Un'idea nata dalla collaborazione tra Ferrera e Raoul Bollani, gestore di Palazzo Imperiale. I locali saranno aperti in via di Scurreria e in via Tommaso Reggio, a due passi dalla Cattedrale di San Lorenzo. Ma il progetto prevede anche aperitivi e cene romantiche in barca, show cooking e alta cucina tra le sale affrescate delle dimore storiche genovesi. «Tornare a Genova per me ha un significato speciale - spiega Edoardo Ferrera - Portare la mia cucina nel centro storico genovese mi emoziona e mi stimola allo stesso tempo. Desidero trasmettere la mia idea di cucina, intesa come esperienza, arte e soprattutto libertà. Una cucina raffinata ma allo stesso tempo semplice ed essenziale, accessibile a tutti, che torna alle origini, che vuole raccontare spazi, visioni e confini da me esplorati, ma allo stesso tempo guardare al futuro. Sono tornato con l'idea di portare una mia piccola grande e personale rivoluzione gastronomica: non mi interessava aprire un locale e basta, il mio obiettivo è quello di aprire una finestra su un mondo».